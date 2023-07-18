Джо Байден встретился в Белом доме с Ицхаком Герцогом
Президент США Джо Байден принял в Белом доме президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего с визитом в США. Встреча проходит на фоне напряженности в отношениях между администрацией США и правительством Израиля.
Байден предпочел не касаться этого вопроса напрямую. Он заявил о крепости дружбы двух стран и нерушимости американской поддержки Израиля, добавив, что сказал то же самое премьер-министру Биньямину Нетаниягу.
Американский лидер подчеркнул: США не допустят, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Он также выразил надежду на развитие отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Герцог поблагодарил Байдена за поддержку Израиля на всем протяжении полувековой политической карьеры. Он заявил: ошибаются те, кто рассчитывает на кризис в отношениях между Израилем и США.
"Ожесточенная полемика, идущая сейчас в Израиле, – проявление величия израильской демократии. Израильское общество сильно и устойчиво, и я надеюсь, что мы найдем решение, основанное на консенсусе", – добавил он.
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