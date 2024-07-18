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Лавров: "Декларация Бальфура заложила под Ближний Восток мину замедленного действия"

время публикации: 18 июля 2024 г., 12:36 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 12:50
Лавров: "Декларация Бальфура заложила мину замедленного действия"
AP Photo/Mary Altaffer

Совет безопасности ООН провел совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, в том числе на палестинских территориях. Председательствовавший на заседании министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с новыми нападками против Запада и Израиля.

"Мандатно-колониальное прошлое Ближнего Востока и Северной Африки стало и остается тяжелым наследием для стран региона. Соглашения Сайкс-Пико, декларация Бальфура и так называемая "Белая книга" заложили мины замедленного действия, продолжающие взрываться и по сей день", – сказал он.

По его словам, "новые геополитические эксперименты Запада" усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Примерами такое политики он назвал отказ США признать незаконным израильскую "оккупацию" Голанских высот и отклонение резолюции, требующей от Израиля прекратить военные действия в секторе Газы.

Декларация Бальфура – официальное заявление, содержавшееся в письме от 2 ноября 1917 года министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура Уолтеру Ротшильду, которое выражало "благосклонность" британского правительства к сионистским устремлениям. Российский министр

Мир
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