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Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 17 из 35 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 73 беспилотника

время публикации: 18 июля 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 10:06
Генштаб ВСУ: перехвачены 17 из 35 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 73 беспилотника
Соцсети

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 35 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 17 беспилотников, запущенных российскими военными (некоторые были локационно потеряны).

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в пяти локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 17 июля до утра 18 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 73 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Орловской, Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Калужской, Воронежской областей, Московского региона (в том числе три, летевших на Москву), над акваторией Азовского и Черного морей, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов, в том числе московских. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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