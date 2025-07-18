В Херсоне в автомобиль посланника ХАБАДа врезался российский БПЛА

Российские беспилотник врезался в автомобиль посланника ХАБАДа в Херсоне. Сайт 14-го канала израильского ТВ написал, что во время атаки в машине вместе с раввином Йоси Вольфом находились его жена и дочь.

Машина была атакована в километре от военного блокпоста на въезде в Херсон. Транспортному средству причинен ущерб, но раввин Вольф и его близкие не пострадали.