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Мир

В Херсоне в автомобиль посланника ХАБАДа врезался российский БПЛА

Украина
Хабад
Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 18 июля 2025 г., 00:06 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 00:24
В Херсоне в автомобиль посланника ХАБАДа врезался российский БПЛА
Iranian Army via AP

Российские беспилотник врезался в автомобиль посланника ХАБАДа в Херсоне. Сайт 14-го канала израильского ТВ написал, что во время атаки в машине вместе с раввином Йоси Вольфом находились его жена и дочь.

Машина была атакована в километре от военного блокпоста на въезде в Херсон. Транспортному средству причинен ущерб, но раввин Вольф и его близкие не пострадали.

Мир
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