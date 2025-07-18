В Херсоне в автомобиль посланника ХАБАДа врезался российский БПЛА
время публикации: 18 июля 2025 г., 00:06 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 00:24
Российские беспилотник врезался в автомобиль посланника ХАБАДа в Херсоне. Сайт 14-го канала израильского ТВ написал, что во время атаки в машине вместе с раввином Йоси Вольфом находились его жена и дочь.
Машина была атакована в километре от военного блокпоста на въезде в Херсон. Транспортному средству причинен ущерб, но раввин Вольф и его близкие не пострадали.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июля 2025