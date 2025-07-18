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В Госдуме РФ предупредили WhatsApp, что ему "пора готовиться к уходу с российского рынка"

Интернет
Россия
время публикации: 18 июля 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 17:02
В Госдуме РФ предупредили WhatsApp, что ему "пора готовиться к уходу с российского рынка"
AP Photo/Patrick Sison, File

Мессенджеру WhatsApp "пора готовиться к уходу с российского рынка", заявил замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин. Об этом сообщает "Медуза".

Горелкин предупредил, что мессенджер, принадлежащий Meta, "с очень большой долей вероятности" попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, который правительство должно разработать по поручению Владимира Путина.

По словам Горелкина, "всем понятно", кто станет претендентом на долю WhatsApp – это национальный мессенджер Max, который разрабатывает VK.

Второй по популярности мессенджер, Telegram, по мнению Горелкина, в список ПО из недружественных стран не попадет, "особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке", написал депутат. Он отметил, что "юрисдикция Telegram остается не до конца ясной", поскольку в реестре Роскомнадзора страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис находится "во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах".

Мир
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