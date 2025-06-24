x
24 июня 2025
|
последняя новость: 14:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2025
|
24 июня 2025
|
последняя новость: 14:47
24 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Сотрудникам Палаты представителей запретили использовать WhatsApp

время публикации: 24 июня 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 13:28
Сотрудникам Палаты представителей запретили использовать WhatsApp
AP Photo/Richard Drew

Аппарат Палаты представителей Конгресса США запретил своим сотрудникам использовать мессенджер WhatsApp компании Meta в связи опасениями, связанными с риском утечки информации.

Избавиться от приложения служащие должны до 30 июня. Вместо него предложено пользоваться такими альтернативами, как Wickr, разработанный Amazon, iMessage компании Apple, а также Signal.

Пресс-служба компании Meta выступила с заявлением, в котором выражается несогласие с этим решением. В нем утверждается, что WhatsApp обеспечивает более высокий уровень защиты информации, чем одобренные к использованию приложения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook