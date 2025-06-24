Сотрудникам Палаты представителей запретили использовать WhatsApp

Аппарат Палаты представителей Конгресса США запретил своим сотрудникам использовать мессенджер WhatsApp компании Meta в связи опасениями, связанными с риском утечки информации.

Избавиться от приложения служащие должны до 30 июня. Вместо него предложено пользоваться такими альтернативами, как Wickr, разработанный Amazon, iMessage компании Apple, а также Signal.

Пресс-служба компании Meta выступила с заявлением, в котором выражается несогласие с этим решением. В нем утверждается, что WhatsApp обеспечивает более высокий уровень защиты информации, чем одобренные к использованию приложения.