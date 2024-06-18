Суд разрешил израильтянам участвовать в парижской выставке вооружений Eurosatory

Французский окружной суд по коммерческим вопросам отменил постановление суда низшей инстанции, запретившего израильским представителям принимать участие в салоне вооружений Eurosatory 2024, проходящем 17-20 июня в Париже.

В вердикте отмечается, что в связи со срочностью вопроса постановление вступает в силу немедленно. "Французская республика требует от всех представителей юридической системы и сил безопасности содействовать выполнению вердикта", – отмечает суд.

Инициаторами запрета выступили пропалестинские организации. Они утверждали, что участие израильских компаний и делегаций в выставке Eurosatory 2024 может способствовать "нарушениям международного законодательства израильской армией".

Пропалестинские активисты требовали также не допустить израильтян на выставку, чтобы те не приобретали оружие.

Они заявили, что их не устраивает решение министерства обороны Франции запретить израильские стенды, поскольку некоторые из 74 компаний израильского оборонного комплекса разместили свои образцы на стендах других компаний, включая свои дочерние компании и филиалы.