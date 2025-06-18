Евросоюз разработал механизм, позволяющий отменить безвизовый режим для израильтян

Европейский союз разработал механизм, который позволяет отменять безвизовый режим для государств, виновных в нарушении прав человека, сообщают Euronews, отмечая, что одной из первых стран, пострадавших от этого механизма, может стать Израиль.

На данный момент гражданам 61 государства не требуется виза, чтобы въехать как на территорию ЕС, так и в Шенгенскую зону, и пробыть здесь в первом случае 90 дней, а во втором – 180 дней, пишет издание.

Существующий до сих пор механизм позволял в крайних случаях отменять безвизовый режим, но единственный случай, когда он был задействован, касался Вануату. Богатые россияне, инвестировавшие в экономику этой страны, получали гражданство вместе с правом въезда в ЕС.

Теперь, сообщает Euronews, безвизовый режим может быть отменен в случае нарушения устава ООН, серьезных нарушений прав человека, невыполнения решений международных судов. Механизм отмены станет задействовать проще, это сможет сделать и ЕС, и входящая в него страна. Отмена останется в силе на протяжении одного года.

При этом инициаторы нового постановления утверждают, что оно не направлено против одной конкретной страны. "Решение укрепляет ценности, на которых основан ЕС, позволяет нам добиваться соблюдения права человека и уважение международного права", – цитирует издание одного из них – представителя Словении Матиаша Немеца.