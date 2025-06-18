Трамп заявил, что иранцы попросили о переговорах, но он ответил им, что "слишком поздно"

Президент Дональд Трамп, во время церемонии установки флагштока на южной лужайке Белого дома, прокомментировал операцию Израиля в Иране. Он заявил, что иранцы обратились к нему с предложением возобновить переговоры, но он ответил, что "слишком поздно".

На вопрос о том, присоединятся ли США к боевым действиям, он ответил: "Я могу это сделать, я могу этого не делать. Я имею в виду, что никто не знает, что я собираюсь сделать". А затем он добавил: "У Ирана много проблем. Они хотят переговоры. И я сказал им: почему вы не вели переговоры до всех этих смертей и разрушений?"

CNN отмечает, что, говоря о войне в Иране, Трамп использует местоимение "мы": "Ничего не закончено, пока не закончено. Знаете, война – это сложно. Может произойти много плохого… Я бы не сказал, что мы выиграли. Я бы сказал, что мы, черт побери, достигли большого прогресса".

Трамп также заявил, что призвал Нетаниягу продолжать кампанию в Иране. "Я сказал: продолжайте в том же духе", – заявил президент США CNN, когда его спросили о послании израильскому лидеру на фоне региональной напряженности. "Я говорю с ним каждые день. Он хороший человек, много всего делает", – добавил Трамп.