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Мир

Посол Викторов: "Семьи сотрудников российского посольства покинули Израиль"

Война с Ираном
Израиль
Россия
время публикации: 18 июня 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 09:45
Посол Викторов: "Семьи сотрудников российского посольства покинули Израиль"
Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал в эфире "Соловьев Live", что семьи сотрудников посольства 17 июня выехали в Египет, чтобы из Каира вылететь на родину в Россию.

Мы отправили практически всех супруг и детей из семей сотрудников посольства и других российских учреждений – их тут немного – вчера через Египет следовать на Родину. Пока они в Каире, оформляют билеты на вылет", – сообщил он.

Мир
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