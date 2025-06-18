Посол Викторов: "Семьи сотрудников российского посольства покинули Израиль"

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал в эфире "Соловьев Live", что семьи сотрудников посольства 17 июня выехали в Египет, чтобы из Каира вылететь на родину в Россию.

Мы отправили практически всех супруг и детей из семей сотрудников посольства и других российских учреждений – их тут немного – вчера через Египет следовать на Родину. Пока они в Каире, оформляют билеты на вылет", – сообщил он.