Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, которое может свидетельствовать, что стычка с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме была частью целенаправленной политики администрации по склонению Украины к уступкам России.

"Мы должны были заставить Украину поступить правильно. Ситуация была непростая, вы видели часть этого в Овальном кабинете. Но теперь они поступают правильно. Мы хотим заключить мир – сначала перемирие, а потом мирный договор", – заявил американский лидер во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне.

Трамп также сообщил, что последствия телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным будут "грандиозными". По словам Трампа, он стремится спасти украинских солдат, попавших в окружение в Курской области. "Если бы не я, их бы уже не было", – добавил президент.

Он также сообщил, что 18 марта будут опубликованы 80000 документов, относящихся к убийству президента Джона Кеннеди. Указ о рассекречивании всех оставшихся материалов об убийствах Кеннеди, его брата Роберта и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего был подписан Трампом 23 января.

Напомним, что российско-украинская встреча в Белом доме закончилась провалом после того, как Трамп и Зеленский вступили в перепалку. Государственный секретарь США Марко Рубио попросил у украинской делегации покинуть резиденцию президента США.

После этого США прекратили оказывать Украине помощь, что привело к значительному ухудшению украинских позиций на фронте. Зеленскому пришлось пойти на уступки. "Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как планировалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить", – сообщил он.