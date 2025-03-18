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Мир

ЕС рассматривает возможность взять финансирование радио "Свобода" на себя

США
Европейский Союз
время публикации: 18 марта 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 09:00
ЕС рассматривает возможность взять финансирование радио "Свобода" на себя
AP Photo/Virginia Mayo

Министры иностранных дел государств Европейского Союза провели встречу, на которой обсудили возможность европейского финансирования деятельности радиостанций "Свобода" и "Свободная Европа", ранее финансировавшихся из американского бюджета.

Инициатором обсуждения выступила Чехия, на территории которой расположены редакции радиостанций. "Это достоверный источник информации для таких диктатур как Иран, Беларусь и Афганистан. Мы должны принять меры по продолжению трансляций – путь даже и в сокращенном формате", – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

В поддержку идеи выступили также представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. По их словам, закрытие станции нанесет непоправимый ущерб демократическим ценностям по всему миру, став подарком врагам Европы.

Радио "Свобода", так же, как и "Голос Америки", находилась на финансировании США. Администрация Трампа приняла решение о прекращении финансирования – в рамках мер по сокращению федеральных расходов. Сотрудники "Голоса Америки" уже начали получать письма об увольнении.

Мир
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