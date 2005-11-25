Австралия ввела санкции против российских пропагандистов и силовиков

Австралия расширила список физических лиц и организаций из России, против которых вводятся санкции из-за вторжения армии РФ в Украину, сообщает министерство иностранных дел и торговли Австралии.

Санкции введены в отношении российских пропагандистов: гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, а также директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника.

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Кроме того, как отмечает агентство "Интерфакс", в санкционный список попали первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, врио главы МЧС Александр Чуприян и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николай Богдановский.

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Ограничительные меры также были введены в отношении ЧВК "Вагнер" и двух предприятий Белоруссии – "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар".

Санкциям подверглись и бывшие депутаты Верховной рады Украины Илья Кива и Тарас Козак.