Reuters: с "Азовстали" выехали еще семь автобусов
Информационное агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали не менее семи автобусов с украинскими военными.
Согласно источнику информационного агенства, речь идет не о раненых бойцах с "Азовстали".
Наши источники на "Азовстали" не комментируют эту информацию.
Официальный Киев пока эти данные не подтверждает.
Накануне заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку.
"Для дальнейшего их возвращения домой будет осуществлена процедура обмена", – заявила замминистра обороны Украины.
При этом Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании парламента заявил, что "нацистские преступники" из полка "Азов" не должны подлежать обмену на российских военнопленных. Володин потребовал от депутатов подготовить распоряжение о том, чтобы бойцов "Азова" не включали в списки подлежащих обмену пленных, поскольку они являются "военными преступниками" и "должны предстать перед судом".
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