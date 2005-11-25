Reuters: с "Азовстали" выехали еще семь автобусов

Информационное агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали не менее семи автобусов с украинскими военными.

Согласно источнику информационного агенства, речь идет не о раненых бойцах с "Азовстали".

Наши источники на "Азовстали" не комментируют эту информацию.

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Официальный Киев пока эти данные не подтверждает.

Накануне заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку.

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"Для дальнейшего их возвращения домой будет осуществлена процедура обмена", – заявила замминистра обороны Украины.

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При этом Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании парламента заявил, что "нацистские преступники" из полка "Азов" не должны подлежать обмену на российских военнопленных. Володин потребовал от депутатов подготовить распоряжение о том, чтобы бойцов "Азова" не включали в списки подлежащих обмену пленных, поскольку они являются "военными преступниками" и "должны предстать перед судом".