Посольство США возобновило работу в Киеве
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В среду, 18 мая, посольство США в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с вторжением армии РФ, передает агентство Reuters.
Американские дипломаты вернулись в столицу Украины после трехмесячного отсутствия.
Напомним, что 25 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин провели в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же Блинкен сообщил, что американские дипломаты вскоре вернутся в Украину.
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Поначалу сотрудники американской дипмиссии работали во Львове, но затем вернулись в Киев.
Новым американским послом в Украине назначена Бриджит Бринк, возглавлявшая посольство США в Братиславе.
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