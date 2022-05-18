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В мире

Посольство США возобновило работу в Киеве

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Посольство США возобновило работу в Киеве
AP Photo/Sergei Chuzavkov

В среду, 18 мая, посольство США в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с вторжением армии РФ, передает агентство Reuters.

Американские дипломаты вернулись в столицу Украины после трехмесячного отсутствия.

Напомним, что 25 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин провели в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же Блинкен сообщил, что американские дипломаты вскоре вернутся в Украину.

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Поначалу сотрудники американской дипмиссии работали во Львове, но затем вернулись в Киев.

Новым американским послом в Украине назначена Бриджит Бринк, возглавлявшая посольство США в Братиславе.

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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Апреля 2022
США возвращают дипломатов в Украину
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