США возвращают дипломатов в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин провели в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Блинкен сообщил, что американские дипломаты вернутся в Украину.

Телеканал CNN передает, что поначалу они будут работать во Львове, однако со временем вернутся в Киев. Новым американским послом в Украине будет назначена Бриджит Бринк, сейчас возглавляющая посольство США в Братиславе.

Предметом переговоров стали и поставки Украине американских вооружений. Сумма последнего пакета военной помощи составляет 713 миллионов долларов, при этом Киев получит оружие из арсенала NATO. Американские военные инструкторы займутся обучением украинских солдат.

Официальные представители госдепартамента и Пентагона подчеркнули: американские войска не будут напрямую участвовать в военных действиях, в том числе – в воздушном пространстве Украины.