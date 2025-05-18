Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1180-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

Минобороны РФ 18 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Рыжевка, Садки, Запселье, Юнаковка и Волфино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чугуновка, Отрадное, Волчанск и Василенково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Двуречанское, Новоосиново, Кутьковка, Песчаное, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Белая Гора, Плещеевка, Заря, Александро-Калиново, Зализнянское, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер "Puma" итальянского производства, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Полтавка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Попов Яр, Удачное, Ульяновка, Котлино, Зверево, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 420 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, два бронетранспортера "Senator" канадского производства, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 75 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет в 16-й раз с начала войны. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов тоже.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57591 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23384 танка и другие боевые бронированные машины, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25019 орудий полевой артиллерии и минометов, 35641 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).