Генштаб ВСУ: сбиты 88 из 273 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбит 21 украинский БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 273 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 88 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 128 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российских атак причинен ущерб в Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях. Есть пострадавшие. В Киевской области погибла женщина, есть раненые.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 18 мая над территорией Российской Федерации был перехвачен 21 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской и Брянской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.