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Из-за побега 130 хомячков самолет португальской авиакомпании был задержан в аэропорту

Авиация
время публикации: 18 ноября 2024 г., 13:22 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 13:22
Из-за побега 130 хомячков самолет португальской авиакомпании был задержан в аэропорту
AP Photo/Armando Franca

Самолет Airbus A321neo, принадлежащий португальской авиакомпании TAP Air Portugal, был задержан в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах на несколько дней после того, как 130 хомячков, предназначенных для местного зоомагазина, сумели сбежать из своих клеток в грузовом отсеке и пробрались внутрь самолета.

Самолет вылетел из Лиссабона 13 ноября вечером на остров Сан-Мигель, крупнейший остров Азорских островов, расположенный в Северной Атлантике примерно в полутора тысяч километров к западу от материковой части Португалии. Самолет перевозил, среди прочего, хомячков, хорьков и нескольких птиц, закупленных местным зоомагазином.

Как сообщает португальская газета CM, открывшие грузовой отсек грузчики заметили свободно бегающего по отсеку хомячка. Вскоре они обнаружили, что клетка, использовавшаяся для транспортировки грызунов, повреждена, и большая часть хомяков сбежала.

Сотрудники наземных служб аэропорта сумели достаточно быстро отловить большинство сбежавших хомячков, но несколько все еще оставались на свободе, и самолет пришлось оставить в аэропорту, пока не будет установлена судьба всех грызунов. Хомячки и прочие грызуны представляют существенную проблему безопасности для авиакомпаний, поскольку они могут перегрызть внутреннюю проводку воздушного судна.

Запланированный на 14 ноября рейс из Понта-Делгада в Лиссабон пришлось отменить, поскольку 16 хомячков все еще числились "пропавшими без вести". Самолет получил разрешение на взлет только в воскресенье утром, после чего вернулся в Лиссабон.

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