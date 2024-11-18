Вооруженные нападения в Новом Орлеане: двое убитых, десять раненых

В воскресенье, 17 ноября, в результате двух нападений с применением огнестрельного оружия в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) были ранены 12 человек, двое из которых от полученных ранений скончались, передает Associated Press.

Нападения были совершены во время праздничного парада.

Проводится расследование. Мотивы преступников выясняются. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.