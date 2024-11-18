x
18 ноября 2024
|
последняя новость: 06:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2024
|
18 ноября 2024
|
последняя новость: 06:40
18 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Вооруженные нападения в Новом Орлеане: двое убитых, десять раненых

Убийства
США
время публикации: 18 ноября 2024 г., 05:45 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 05:52
Вооруженные нападения в Новом Орлеане: двое убитых, десять раненых
AP Photo/Anja Niedringhaus

В воскресенье, 17 ноября, в результате двух нападений с применением огнестрельного оружия в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) были ранены 12 человек, двое из которых от полученных ранений скончались, передает Associated Press.

Нападения были совершены во время праздничного парада.

Проводится расследование. Мотивы преступников выясняются. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook