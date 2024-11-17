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Мир

Франция и Великобритания разрешили Украине атаковать Россию ракетами, способными достичь Москвы

Война в Украине
NATO
время публикации: 17 ноября 2024 г., 22:27 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 22:37
Франция и Великобритания разрешили Украине атаковать Россию ракетами, способными достичь Москвы
AP Photo/Lewis Joly, File

Как сообщает газета Le Figaro, Великобритания и Франция последовали примеру США и разрешили Украине использовать свои ракеты Storm Shadow и SCALP для нанесения ударов по объектам в глубине территории России.

По сути, это разные названия одной и той же системы вооружений. Дальность действия ракет составляет 550 километров, а вес боеголовки – 450 килограммов. В радиусе ее действия - Москва, Волгоград и Сочи.

Эти ракетные системы поставлялись Украине и ранее, однако западные партнеры Киева запрещали задействовать их по российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский в течение долгих месяцев пытался добиться пересмотра этого условия.

Мир
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