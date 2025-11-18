x
время публикации: 18 ноября 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 08:51
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 101 из 114 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 31 беспилотник
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине четыре баллистические ракеты "Искандер-М" и 114 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 101 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехвачены не были. Зафиксированы попадания четырех баллистических ракет и 13 ударных БПЛА в 15 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской и Днепропетровской областях. Погибла 17-летняя девушка, есть раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 31 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской Тамбовской Ростовской Ярославской Смоленской Брянской Курской Орловской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

