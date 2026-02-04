ЦАХАЛ: ликвидирован боевик ХАМАС, убивший наблюдательницу Ноа Марциано

ЦАХАЛ сообщил, что в ходе совместной операции с ШАБАКом в районе Шати, на западе города Газа, был ликвидирован командир группы террористов ХАМАСа Мухаммад Исам Хамад аль-Хабиль. По данным военных, боевик несет ответственность за гибель наблюдательницы Ноа Марциано, которая была похищена с базы Нахаль-Оз.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что ликвидация террориста стала возможна, в том числе благодаря сбору разведданных дивизией Газа, в которой проходила службу Ноа.

Военные считают, что ликвидация террориста имеет большое значение для родных Ноа и ее друзей.

Удар по цели был нанесен в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня – 3 февраля на севере сектора был тяжело ранен офицер-резервист из 7-й бригады "Александрони".

Тело 19-летней Ноа Марциано было обнаружено на территории больницы "Шифа" и вывезено из сектора Газы 17 ноября 2023 года. ХАМАС утверждал, что израильская пленница погибла в результате авиаудара ЦАХАЛа. Но, по данным разведки и ШАБАКа, 9 ноября в результате удара с воздуха, нанесенного ЦАХАЛом, погиб террорист, охранявший Ноа Марциано, а девушка была ранена. Судмедэксперты пришли к выводу, что ее ранение не было смертельным. Она была переведена в больницу "Шифа", где и была убита террористом ХАМАСа.