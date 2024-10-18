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Мир

Путин пригласил Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казань

время публикации: 18 октября 2024 г., 17:06 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 17:06
Махмуд Аббас
AP Photo/Seth Wenig

Президент России Владимир Путин пригласил главу ПА Махмуда Аббаса на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

Путин пообещал, что "ближневосточное урегулирование станет одной из тем обсуждения на предстоящем саммите".

В пятницу российский президент провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

"Мы в контакте до сих пор с Израилем, мы в контакте, разумеется, с Палестиной", – сказал Путин в ходе встречи.

Мир
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