Путин пригласил Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казань
время публикации: 18 октября 2024 г., 17:06 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 17:06
Президент России Владимир Путин пригласил главу ПА Махмуда Аббаса на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
Путин пообещал, что "ближневосточное урегулирование станет одной из тем обсуждения на предстоящем саммите".
В пятницу российский президент провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
"Мы в контакте до сих пор с Израилем, мы в контакте, разумеется, с Палестиной", – сказал Путин в ходе встречи.