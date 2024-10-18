Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 968-й день войны

Министерство обороны РФ 18 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 968-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины за неделю утверждается: "С 12-го по 18-е октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражались склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2745-ти военнослужащих, 23 танка, из них два танка "Leopard" производства ФРГ, 69 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" производства США, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер "Stryker" производства США, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня, 75 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять полевых складов с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики. Нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 3150 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, из них пять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм иностранного производства. Кроме того, уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад с боеприпасами. В результате действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили до 5080 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии, из них 11 были поставлены ВСУ странами НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами. Подразделениями группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Михайловка и Красный Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад национальной гвардии. Отражены 59 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3350 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера VAB производства Франции, три боевых бронированных машины HMMWV производства США и две "Kirpi" турецкого производства. Уничтожены 27 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены семь контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 33 автомобиля. Уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки "Caesar" производства Франции и три "Krab" польского производства. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трех механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 40 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 29 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и других боевых бронированных машин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16363 орудия полевой артиллерии и миномета, 27392 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).