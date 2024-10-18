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Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"

время публикации: 18 октября 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 19:51
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов" 18 октября, сообщает ..

В обновленный список, опубликованный на сайте ведомства, попали: Андрей Волна, врач-травматолог, уехавший в Украину; Алексей Барановский, доброволец легиона "Свобода России"; Даниил Константинов, бывший политзаключенный, член совета Форума свободной России, входил в Координационный совет российской оппозиции; Максим Матвейченков, экономический обозреватель "Радио Свобода", пишущий под псевдонимом Максим Блант; Сергей Илюхин, журналист и политик из Архангельской области, медиа-проект Ateo.

Андрей Волна в январе 2023 года подписал открытое письмо Владимиру Путину от российских врачей, призывавших прекратить издевательства над Алексеем Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.

В Москве, Ижевске и Рязани 16 октября прошли обыски у врачей, которые в августе 2024 года подписали открытое письмо с требованием расследовать убийство Алексея Навального в колонии.

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