Песков: власти России обеспокоены последствиями ликвидации Синуара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России обеспокоены последствиями для Ближнего Востока ликвидации Израилем главаря ХАМАСа Яхьи Синуара.

"Для нас главное – те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем. У нас это вызывает существенную обеспокоенность... Гуманитарная катастрофа, которая наблюдается и в Газе, и в Ливане, вот это является предметом нашей серьезной озабоченности", – цитирует ТАСС заявление Пескова.

Далее Песков, судя по публикации ТАСС сказал следующее: "Израиль выполняет свои действия... СМИ в прямом эфире каждый день это показывают... Это уровень развития технологий".

Отметим, что Яхья Синуар, в отличие от Халида Машаля, который теперь объявлен исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАСа, никогда не бывал в России и не контактировал напрямую с российским руководством.