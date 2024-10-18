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Песков: власти России обеспокоены последствиями ликвидации Синуара

время публикации: 18 октября 2024 г., 12:11 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 12:17
Песков: власти России обеспокоены последствиями ликвидации Синуара
Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России обеспокоены последствиями для Ближнего Востока ликвидации Израилем главаря ХАМАСа Яхьи Синуара.

"Для нас главное – те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем. У нас это вызывает существенную обеспокоенность... Гуманитарная катастрофа, которая наблюдается и в Газе, и в Ливане, вот это является предметом нашей серьезной озабоченности", – цитирует ТАСС заявление Пескова.

Далее Песков, судя по публикации ТАСС сказал следующее: "Израиль выполняет свои действия... СМИ в прямом эфире каждый день это показывают... Это уровень развития технологий".

Отметим, что Яхья Синуар, в отличие от Халида Машаля, который теперь объявлен исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАСа, никогда не бывал в России и не контактировал напрямую с российским руководством.

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