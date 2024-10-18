США, Германия, Франция и Великобритания призвали "прекратить войну в секторе Газы"

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи в Берлине опубликовали совместное заявление, в котором призвали прекратить войну в секторе Газы после ликвидации главаря ХАМАСа Яхьи Синуара.

При этом Байден назвал это "моментом справедливости", заявив, что на руках Синвара "кровь израильтян, палестинцев, американцев, немцев и многих других". Он рассказал, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу использовать этот момент как "шанс встать на путь к миру, к лучшему будущему в секторе Газы без ХАМАСа".

Шольц также выразил надежду, что "теперь откроются конкретные перспективы для прекращения огня и достижения соглашения об освобождении заложников в Газе". Он подчеркнул: "Израиль имеет право на самооборону. Для меня важно сказать это очень четко. Мы стоим на стороне Израиля", сообщает Deutsche Welle.