Байден: "У меня есть представление о том, как и когда Израиль ответит Ирану"

Президент США Джо Байден во время своего визита в Берлин заявил, что "можно работать над прекращением огня в Ливане, что касается Газы, то это сложнее".

Байден также добавил: "У меня есть представление о том, как и когда Израиль ответит на действия Ирана". При этом президент США отказался сообщить подробности.

Напомним, что 13 октября пресс-секретарь министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что по указанию президента Джо Байдена, министр обороны Ллойд Остин приказал направить в Израиль одну батарею противоракетного комплекса THAAD вместе с военнослужащими. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона, система ПРО должна усилить воздушную оборону Израиля после иранских ударов в апреле и в октябре 2024 года.