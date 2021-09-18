Убийца, совершивший нападение на синагогу в Калифорнии, будет приговорен к пожизненному заключению

22-летний Джон Т. Эрнест, совершивший в апреле 2019 года вооруженное нападение на людей в синагоге движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США), подписал с прокуратурой сделку о признании вины, передает агентство Reuters.

Министерство юстиции США объявило, что Джон Т. Эрнест признает себя виновным в убийстве на почве ненависти и будет приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что Эрнесту были предъявлены обвинения по 109 пунктам. Все свершенные им преступления классифицировались прокуратурой как преступления на почве ненависти и могли стать основанием для смертного приговора. Он обвинялся в убийстве 60-летней Лори Гилберт Кей, ранении 57-летнего раввина Исроэля Голдстейна, 8-летней Нойи Дахан и ее 31-летнего дяди Альмога Переца (двое последних – израильтяне, проживавшие ранее в Сдероте), а также покушении на убийство еще 57 человек.

Отметим, что ранее Эрнест не признавал не только свою вину в убийстве и покушении на убийство в синагоге, но также не признавался в поджоге мечети в калифорнийском городе Эскондидо в марте 2019 года (хотя ранее в соцсетях брал на себя ответственность за этот инцидент).

Теракт в синагоге городка Пауэй

В субботу, 27 апреля, в 11:23 по местному времени во время празднования последнего дня Песаха в синагоге движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США) 19-летний Джон Эрнест открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. В момент нападения в синагоге находились около 100 человек, в том числе дети.

Убийца был вооружен штурмовой винтовкой AR-15. По словам свидетелей, убийца произвел не менее 10 выстрелов, после чего винтовку заклинило.

Эрнест выбежал из синагоги, сел в автомобиль и уехал. Позже в его автомобиле нашли следы от двух пуль, выпущенных сотрудником пограничной полиции.

Подозреваемый скрылся с места преступления, выехал на трассу №15, но затем сам позвонил в полицию, сообщил о стрельбе и о том, где находится, а позже сдался прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

В машине задержанного была найдена винтовка, которая была орудием преступления.

Исроэль Голдстейн называет стрелявшего "террористом-убийцей" и говорит, что поначалу не понял, что ранен. Он увидел группу детей в банкетном зале, среди которых была и его внучка, и бросился к ним, чтобы как можно скорей вывести их на улицу. Уже потом Голдстейн заметил ранение и прикрыл руки платком, чтобы не пугать детей и остановить кровь.

Он отмечает, что убийца был в темных очках. "Я не видел его глаз, не видел его душу", – рассказал раввин в интервью NBC San Diego.

Голдстейн говорит, что образ убийцы с винтовкой в руках навсегда останется в его памяти, а ранение будет напоминать не только о том, насколько уязвим человек, но о том, какой героизм проявили люди в этой ситуации. "Каждый должен сделать шаг вперед и сделать что-то перед лицом террора", – считает он.

По оценке Голдстейна, нападение могло иметь гораздо худшие последствия, если бы оружие убийцы "благодаря чуду не заклинило".

Огонь по автомобилю убийцы открыл оказавшийся на месте происшествия сотрудник пограничной полиции Джонатан Моралес, который с недавних пор стал посещать синагогу, узнав о своих еврейских корнях.

"Террор не победит", – заявил раввин Исроэль Голдстейн, отметивший, что американцы не могут смириться "с бессмысленной ненавистью антисемитов".

В результате нападения была убита 60-летняя Лори Гилберт Кей, пришедшая в синагогу вместе с мужем, чтобы прочитать молитву в память о недавно умершей матери.

Некоторые свидетели говорят, что Лори заслонила собой Голдстейна. Раввин сказал: "Она погибла, защищая всех нас". Он отметил, что был знаком с Лори более 30 лет.

Во время первого судебного заседания представитель прокуратуры сообщил, что из полуавтоматической винтовки AR-15, найденной на переднем пассажирском кресле в автомобиле Джона Эрнеста, на месте преступления были выпущены не менее восьми пуль (свидетели говорили о примерно десяти выстрелах). При этом было отмечено, что у Эрнеста были найдены еще пять магазинов по 10 патронов.

Эксперты полагают, что, скорее всего, винтовку заклинило при попытке быстро сменить магазин (это часто происходит с неопытными стрелками). Впрочем, окончательный вывод по поводу того, почему оружие оказалось неисправным, пока не сделан.

После того, как винтовку заклинило, Джон Эрнест побежал к своему автомобилю. Его преследовали несколько человек, один из которых, сотрудник пограничной полиции Джонатан Моралес, стрелял в преступника, но промахнулся, две пули попали в машину.

Что известно о Джоне Эрнесте

До вооруженного нападения в синагоге Джон Т. Эрнест не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Он опубликовал в социальных сетях открытое письмо антисемитского содержания, в котором было сказано, что он вдохновлен массовым убийством мусульман в новозеландском Крайстчерче. 28-летний австралиец Брентон Таррант, убивший 50 мусульман в мечетях новозеландского города Крайстчерч, судя по всему, был человеком, которому подражал 19-летний Джон Эрнест.

Для нападения Эрнест выбрал штурмовую полуавтоматическую винтовку AR-15. Такую же винтовку использовал Таррант. Кроме того, в социальных сетях Эрнест высказывался в поддержку действий убийцы мусульман в Новой Зеландии. За несколько часов до нападения на синагогу Эрнест опубликовал на сайте объявлений 8chan антисемитский "манифест", в котором восхвалял своего кумира-убийцу. При этом он давал ссылку на свою страницу в Facebook, обещая "начать вскоре прямую трансляцию". В этом Эрнест тоже подражал Тарранту.

Помимо прочего, Эрнест заявлял, что ненавидит и евреев, и мусульман. В своей публикации он взял на себя ответственность за поджог в мечети в калифорнийском городе Эскондидо в марте этого года.

Стремление к копированию действий Тарранта подвело калифорнийского убийцу: у него не было опыта стрельбы из винтовки AR-15. Во время нападения на синагогу произошел сбой, и Эрнест сбежал с места преступления.