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    В мире

    Нетаниягу прибыл с официальным визитом в США

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    Нетаниягу прибыл с официальным визитом в США
    Фото: Ави Охайон/GPO

    В понедельник, 18 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл с официальным визитом в США. Самолет главы правительства приземлился в аэропорту Сан-Хосе, где его встречали заместитель губернатора Калифорнии Элени Коналакис и мэр Сан-Хосе Мэтт Махан. В поездке Нетаниягу сопровождает его супруга Сара.

    В Калифорнии Нетаниягу встретится с бизнесменом Илоном Маском, чтобы обсудить с ним проблемы искусственного интеллекта.

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    В рамках визита Нетаниягу встретится с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими лидерами. Премьер-министр Израиля также встретится с лидерами еврейской общины США.

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    В пятницу, 22 сентября, Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Сентября 2023
    Нетаниягу вылетел в США для выступления в ООН и встреч с Байденом, Зеленским и Маском
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