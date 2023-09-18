В понедельник, 18 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл с официальным визитом в США. Самолет главы правительства приземлился в аэропорту Сан-Хосе, где его встречали заместитель губернатора Калифорнии Элени Коналакис и мэр Сан-Хосе Мэтт Махан. В поездке Нетаниягу сопровождает его супруга Сара.

В Калифорнии Нетаниягу встретится с бизнесменом Илоном Маском, чтобы обсудить с ним проблемы искусственного интеллекта.

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В рамках визита Нетаниягу встретится с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими лидерами. Премьер-министр Израиля также встретится с лидерами еврейской общины США.

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В пятницу, 22 сентября, Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.