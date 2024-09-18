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Мир

Gold Apollo сообщила, что взорвавшиеся пейджеры были произведены в Венгрии

время публикации: 18 сентября 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 12:43
Gold Apollo сообщила, что взорвавшиеся пейджеры были произведены в Венгрии
Соцсети
Сюй Цзин-куан, председатель Gold Apollo
AP Photo/Johnson Lai
Доме, где находится штаб-квартира венгерской компании, предположительно производившей пейджеры, взорвавшиеся в Ливане и Сирии. Будапешт, Венгрия
AP Photo/Denes Erdos

Тайваньская компания Gold Apollo сообщила, что модель пейджеров, которые взорвались в Ливане 17 сентября, изготавливается ее венгерскими партнерами – фирмой BAC Consulting KFT, однако использует лого Gold Apollo.

Основатель тайваньской компании Хсю Чинкуан заявил телеканалу CNN, что его фирма не имеет никакого отношения к взрывам: "Я тоже жертва. Мы занимаемся бизнесом 30 лет. А теперь на меня свалилось это?"

Канал отмечает, что на Тайване производство пейджеров находится под жесткой регуляцией, и власти постоянно проводят проверки. Цитируемый CNN информированный источник рассказал, что такие инспекции проводились и на Gold Apollo, где никогда не выявлялось никаких проблем.

По состоянию на утро 18 сентября, министерство здравоохранения Ливана подтверждает гибель 11 человек в результате подрывов пейджеров, которыми пользовались активисты "Хизбаллы". Минздрав Ливана подтверждает, что в больницы были доставлены около 3000 раненых, сотни из них в тяжелом или критическом состоянии.

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