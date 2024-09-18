Gold Apollo сообщила, что взорвавшиеся пейджеры были произведены в Венгрии

Тайваньская компания Gold Apollo сообщила, что модель пейджеров, которые взорвались в Ливане 17 сентября, изготавливается ее венгерскими партнерами – фирмой BAC Consulting KFT, однако использует лого Gold Apollo.

Основатель тайваньской компании Хсю Чинкуан заявил телеканалу CNN, что его фирма не имеет никакого отношения к взрывам: "Я тоже жертва. Мы занимаемся бизнесом 30 лет. А теперь на меня свалилось это?"

Канал отмечает, что на Тайване производство пейджеров находится под жесткой регуляцией, и власти постоянно проводят проверки. Цитируемый CNN информированный источник рассказал, что такие инспекции проводились и на Gold Apollo, где никогда не выявлялось никаких проблем.

По состоянию на утро 18 сентября, министерство здравоохранения Ливана подтверждает гибель 11 человек в результате подрывов пейджеров, которыми пользовались активисты "Хизбаллы". Минздрав Ливана подтверждает, что в больницы были доставлены около 3000 раненых, сотни из них в тяжелом или критическом состоянии.