Microsoft: Россия наращивает усилия по дискредитации Харрис

Центр анализа угроз компании Microsoft

сообщил о новых российских попытках вмешательства в избирательную кампанию США с целью дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

Согласно документу, российской стороне потребовалось время, чтобы разработать новую стратегию после выхода Джо Байдена из президентской гонки. Однако начиная с конца августа две связанные с Кремлем фабрики троллей активно продвигают дезинформацию о Харрис и ее кандидате на пост вице-президента Тима Уолза.

Группа Storm-1516 выпустила два фальшивых видео, каждое из которых набрало миллионы просмотров. Одно, как утверждалось, запечатлело нападение сторонников Харрис на сторонника Трампа. Во втором говорилось о том, что Харрис, якобы, совершила ДТП и скрылась с места аварии – эта "новость" была вброшена через сайт, копировавший один из новостных ресурсов Сан-Франциско.

Группа Storm-1679 ранее создавала контент, посвященный Параолимпийским играм в Париже. Теперь ее также подключили к распространению фейков о Харрис и Уолзе. Так, сфабрикованная ей фотография рекламного щита с ложной информацией о планах Харрис была опубликована в социальной сети X, за несколько часов собрала 100000 просмотров.

"По мере приближения выборов можно ожидать, что российские игроки продолжат использовать фабрики троллей и группы хакеров для создания сеющего рознь контента, фабрикации видео и продвижения пропаганды, созданной с помощью искусственного интеллекта", – говорит директор Центра анализа угроз Клинт Уоттс.