x
18 сентября 2024
|
последняя новость: 12:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2024
|
18 сентября 2024
|
последняя новость: 12:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Microsoft: Россия наращивает усилия по дискредитации Харрис

время публикации: 18 сентября 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 12:16

Центр анализа угроз компании Microsoft

сообщил о новых российских попытках вмешательства в избирательную кампанию США с целью дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

Согласно документу, российской стороне потребовалось время, чтобы разработать новую стратегию после выхода Джо Байдена из президентской гонки. Однако начиная с конца августа две связанные с Кремлем фабрики троллей активно продвигают дезинформацию о Харрис и ее кандидате на пост вице-президента Тима Уолза.

Группа Storm-1516 выпустила два фальшивых видео, каждое из которых набрало миллионы просмотров. Одно, как утверждалось, запечатлело нападение сторонников Харрис на сторонника Трампа. Во втором говорилось о том, что Харрис, якобы, совершила ДТП и скрылась с места аварии – эта "новость" была вброшена через сайт, копировавший один из новостных ресурсов Сан-Франциско.

Группа Storm-1679 ранее создавала контент, посвященный Параолимпийским играм в Париже. Теперь ее также подключили к распространению фейков о Харрис и Уолзе. Так, сфабрикованная ей фотография рекламного щита с ложной информацией о планах Харрис была опубликована в социальной сети X, за несколько часов собрала 100000 просмотров.

"По мере приближения выборов можно ожидать, что российские игроки продолжат использовать фабрики троллей и группы хакеров для создания сеющего рознь контента, фабрикации видео и продвижения пропаганды, созданной с помощью искусственного интеллекта", – говорит директор Центра анализа угроз Клинт Уоттс.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 сентября 2024

В США введены санкции в отношении Маргариты Симоньян и телеканала RT
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 03 июня 2024

OpenAI остановила операции влияния, использующие ИИ – из России, Китая, Ирана, Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 мая 2024

Meta удалила израильскую "сеть ботов", созданную при помощи AI для влияния на США и Канаду
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024

Израиль как поле мировой информационной войны, развязанной РФ. Интервью со Львом Гершензоном