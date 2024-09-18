Конфликт между супругами, совладельцами Wildberries, привел к стрельбе в центре Москвы

Российская компания Wildberries сообщила, что муж ее основательницы Татьяны Бакальчук Владислав попытался вместе с вооруженной охраной незаконно проникнуть в штаб-квартиру фирмы, расположенную в центре Москвы. Татьяна заявляет, что речь идет о рейдерском захвате.

Владислав Бакальчук, совладелец компании, утверждает, что у него были запланированы переговоры по поводу остановки строительства складов. По его словам, на входе в офис он был атакован службой охраны. Действия второй стороны он называет провокацией.

На месте началась стрельба, три человека получили ранения. По данным телеграм-канала Shot, все пострадавшие – полицейские. Как сообщает РИА Новости, два человека погибли.

РИА Новости сообщает, что в общей сложности задержано около 30 человек.

По сведениям "Совершенно Секретно", среди пострадавших – вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Умар Чичаев, Рашид Кодзоев. Как пишут телеграм-каналы, они приехали "на переговоры" в офис Wildberries вместе с Владиславом Бакальчуком.