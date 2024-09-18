Матвиенко призвала законодательно запретить в России "движение чайлдфри"

Глава Совета Федерации российского парламента Валентина Матвиенко высказалась в пользу законодательного запрета "движения чайлдфри", то есть добровольного отказа от рождения детей. Об этом чиновница заявила в интервью газете "Известия".

По ее словам, нынешний "воинствующий феминизм", сформировавшийся на Западе, исказил благородную идею борьбы за равноправие женщин. "Это превратилось в противостояние и движение "против мужчин", "против традиционных ценностей". Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти", – сказала Матвиенко.

Война с Украиной привела в России к демографическому кризису. В первой половине 2024 года в стране зарегистрировано 599600 новорожденных – самый низкий показатель с 1999 года. При этом в июне в России впервые родилось менее 100000 детей. По мнению демографов, это результат шока от объявленной девятью месяцами ранее мобилизации.

Политика Кремля по поощрению рождаемости с помощью экономических стимулов не привела к заметным изменениям, и в этой ситуации возращение к командным мерам выглядит закономерным. Еще в декабре 2023 года в Государственную думу был внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в том же году заявил, что в российском обществе сложилась "порочная практика", при которой женщины считают необходимым сначала получить образование и сделать карьеру, и только после этого рожать детей.

"Из-за такой ситуации возникают многие проблемы в виде бесплодия, невынашивания, сокращается время для рождения третьего, четвёртого ребёнка. Ситуация нуждается в пересмотре, ведь чем раньше женщина родит, тем лучше для её здоровья", – заявил министр на заседании Государственной думы.