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МИД РФ: "Взрывы в Ливане – акт гибридной войны с использованием неконвенционального оружия"

время публикации: 18 сентября 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 13:06
МИД РФ: "Взрывы в Ливане – акт гибридной войны с использованием неконвенционального оружия"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Глава пресс-службы министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает массовую детонацию пейджеров в Ливане как очередной акт гибридной войны против Ливана. "Организаторы высокотехнологичного нападения стремились развязать большую войну на Ближнем Востоке", – заявила она.

"Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – сказала Захарова.

Чиновница призвала вовлеченные стороны к сдержанности "Необходимо проведение всестороннего расследования данного преступления и привлечение всех виновных к ответственности", – заявила она, добавив, что именно это произошло с расследованием взрывов на трубопроводе "Северный поток".

По состоянию на утро 18 сентября, министерство здравоохранения Ливана подтверждает гибель 11 человек в результате подрывов пейджеров, которыми пользовались активисты "Хизбаллы". Минздрав Ливана подтверждает, что в больницы были доставлены около 3000 раненых, сотни из них в тяжелом или критическом состоянии.

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