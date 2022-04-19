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NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2022 г., 09:23

Из-за погодных условий отложено возвращение на Землю миссии AX-1 с Эйтаном Стивой

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Из-за погодных условий отложено возвращение на Землю миссии AX-1 с Эйтаном Стивой

Космическая капсула SpaceX Dragon с израильским астронавтом Эйтаном Стивой не вылетит на Землю 19 апреля, как было запланировано ранее, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает  Space.com.

Астронавты проведут на МКС еще 12 часов и, если все пойдет по плану, приземлятся на космодроме во Флориде утром 20 апреля.

8 апреля с космодрома на мысе Канаверал стартовала к Международной космической станции миссия AX-1, в состав которой входит 62-летний израильтянин Эйтан Стива. Кроме него, в состав миссии входят опытный американский астронавт Майкл Лопес-Алегрия (командир миссии), американский предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пэти.


Полковник ВВС запаса Эйтан Стива был боевым летчиком на протяжении 43 лет. После демобилизации основал фонд Vital Capital Fund, занимающийся финансированием и реализацией проектов в развивающихся странах. Стива также является одним из основателей "Фонда Рамона" и входит в совет управляющих.

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