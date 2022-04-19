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NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2022 г., 09:06

Япония поставит Украине БПЛА и средства химзащиты

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Япония поставит Украине БПЛА и средства химзащиты

Министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил 19 апреля, что Япония поставит Украине средства химзащиты и беспилотные летательные аппараты.

Согласно заявлению министра, данное решение было принято после получения соответствующего запроса от властей Украины.

Также 19 апреля в рамках экономических санкций против России в Японии вступил запрет на импорт 38 российских товаров, включая водку и некоторые лесоматериалы.

12 апреля министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций в отношении 398 граждан России, 26 предприятий и двух банков РФ.


Японский МИД уточнил, что также вводится запрет на иностранные инвестиции в РФ. С 12 мая они будут осуществляться только по специальным разрешениям.

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