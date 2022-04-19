Пентагон: в Донбассе и на юго-востоке Украины находятся 76 батальонных тактических групп РФ
По данным министерства обороны США, в Донбассе и на юго-востоке Украины находятся 76 батальонных тактических групп российской армии. 11 из них были переброшены туда за последние несколько дней.
Помимо этих 76 БТГ, еще 22 батальонные тактические группы дислоцированы у северной границы Украины. В настоящий момент, по данным Пентагона, эти БТГ проходят техническое обслуживание.
В публикации Пентагона отмечается, что около десяти из этих 76 БТГ в настоящий момент принимают участие в штурме Мариуполя.
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// NEWSru.co.il // В мире // 19 апреля 2022
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