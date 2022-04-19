Иерусалим:
14 - 19°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
25 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2022 г., 11:12

Продолжается штурм "Азовстали". На заводе сотни мирных жителей с детьми. ВИДЕО

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что штурмовые группы при поддержке российской авиации и артиллерии приступили к штурму  металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - последнего рубежа украинской обороны в городе.

При этом источник на "Азовстали" заявил редакции NEWSru.co.il, что "с большей или меньшей интенсивностью" противник штурмует завод уже не первый день.

"Авиация и артиллерия уничтожают точки, где можно держать оборону, а потом штурмовые отряды продвигаются вперед. Но никто не бежит", - сообщил нам один из защитников Мариуполя.

Как уже сообщала наша редакция, на территории завода могут оставаться сотни мирных жителей, укрывшихся от обстрелов.

Защитники завода заявляют, что для эвакуации гражданских лиц необходимы международные гарантии, поскольку существуют опасения, что даже в случае обещания российской стороны открыть для гражданских "зеленый коридор", люди будут обстреляны при эвакуации. Украинская сторона также требует гарантий того, что мирные жители не будут вынуждены эвакуироваться на территорию России.

Мы публикуем фотографии и видео, полученные нашей редакцией от людей, которые, по неподтвержденным официальными источниками данным, находятся в настоящий момент на территории "Азовстали".


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2022
Алиса передает привет бабушке Свете из подвала "Азовстали". "Мы больше недели не знали, что с дочкой и внучкой"
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2022
Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 205 детей
// NEWSru.co.il // В мире // 17 апреля 2022
Защитник Мариуполя рассказал NEWSru.co.il, как российские военные используют гражданских в своих целях

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:12 Продолжается штурм "Азовстали". На заводе сотни мирных жителей с детьми. ВИДЕО
10:55 Минобороны РФ доложило об успехах, не заявив о начале наступления на востоке Украины
10:32 Взрывы в школе в Кабуле, возможны жертвы
09:56 В зоне боевых действий в Украине третий день не работают гуманитарные коридоры
09:40 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 55-й день войны
09:23 Из-за погодных условий отложено возвращение на Землю миссии AX-1 с Эйтаном Стивой
09:06 Япония поставит Украине БПЛА и средства химзащиты
08:52 Путин присвоил почетное звание подразделению, которое действовало в Буче
07:30 Генштаб ВСУ: армия РФ ведет наступление вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины
07:01 Губернатор Белгородской области РФ объявил об обстреле со стороны Украины
Загрузка...