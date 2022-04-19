Продолжается штурм "Азовстали". На заводе сотни мирных жителей с детьми. ВИДЕО

Представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что штурмовые группы при поддержке российской авиации и артиллерии приступили к штурму металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - последнего рубежа украинской обороны в городе.

При этом источник на "Азовстали" заявил редакции NEWSru.co.il, что "с большей или меньшей интенсивностью" противник штурмует завод уже не первый день.

"Авиация и артиллерия уничтожают точки, где можно держать оборону, а потом штурмовые отряды продвигаются вперед. Но никто не бежит", - сообщил нам один из защитников Мариуполя.

Как уже сообщала наша редакция, на территории завода могут оставаться сотни мирных жителей, укрывшихся от обстрелов.

Защитники завода заявляют, что для эвакуации гражданских лиц необходимы международные гарантии, поскольку существуют опасения, что даже в случае обещания российской стороны открыть для гражданских "зеленый коридор", люди будут обстреляны при эвакуации. Украинская сторона также требует гарантий того, что мирные жители не будут вынуждены эвакуироваться на территорию России.

Мы публикуем фотографии и видео, полученные нашей редакцией от людей, которые, по неподтвержденным официальными источниками данным, находятся в настоящий момент на территории "Азовстали".