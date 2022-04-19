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NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2022 г., 08:52

Путин присвоил почетное звание подразделению, которое действовало в Буче

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Путин присвоил почетное звание подразделению, которое действовало в Буче

Президент России Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская". Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада", сказано в документе.

Напомним, по данным украинской стороны, именно 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ действовала в Буче Киевской области, где были убиты сотни мирных граждан.


31 марта украинские войска вернули контроль над городком Буча в Киевской области. После освобождения стало известно о сотнях погибших мирных жителях этого населенного пункта. Около 300 из них были похоронены в братских могилах. Все мировые агентства опубликовали фотографии, на которых видны трупы на улицах Бучи. Многие погибшие не были военными. Также существуют свидетельства о том, что в Буче и других населенных пунктах Киевской области российские военные насиловали женщин и детей.

Власти Украины обвинили армию РФ в совершении военного преступления в Буче. В свою очередь, власти России обвинили украинскую сторону в фальсификации сведений об убийствах мирных граждан российскими военными.

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// NEWSru.co.il // В мире // 04 апреля 2022
Военная разведка Украины опубликовала имена российских военнослужащих, по всей видимости, находившихся в Буче

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