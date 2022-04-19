Генштаб ВСУ: армия РФ ведет наступление вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины

Утром 19 апреля генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил информацию о начале наступления российской армии вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины.

Усилия армии РФ сконцентрированы на прорыве обороны, взятии Мариуполя и выходе на административные границы Херсонской области, говорится в сообщении генштаба ВСУ.

Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины, отмечается в сообщении.