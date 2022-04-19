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NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2022 г., 07:30

Генштаб ВСУ: армия РФ ведет наступление вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины

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Генштаб ВСУ: армия РФ ведет наступление вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины

Утром 19 апреля генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил информацию о начале наступления российской армии вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины.

Усилия армии РФ сконцентрированы на прорыве обороны, взятии Мариуполя и выходе на административные границы Херсонской области, говорится в сообщении генштаба ВСУ.

Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины, отмечается в сообщении.


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