Генштаб ВСУ: армия РФ ведет наступление вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины
Утром 19 апреля генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил информацию о начале наступления российской армии вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины.
Усилия армии РФ сконцентрированы на прорыве обороны, взятии Мариуполя и выходе на административные границы Херсонской области, говорится в сообщении генштаба ВСУ.
Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины, отмечается в сообщении.
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// NEWSru.co.il // В мире // 19 апреля 2022
Губернатор Белгородской области РФ объявил об обстреле со стороны Украины
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