Украинский депутат Тарута: российская войска сбросили бомбу на детскую больницу в Мариуполе

Народный депутат и бизнесмен Сергея Тарута написал в своем Facebook, что российские войска сбросили мощную бомбу на детскую больницу, расположенную рядом с "Азовсталью". По его словам, под завалами могут находиться около 300 человек, в основном это женщины и дети.

"В уцелевшей части больницы были раненные защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде", - написал политик.