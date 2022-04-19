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NEWSru.co.il :: В мире19 апреля 2022 г., 16:13

ВС России открыли гумкоридор для людей в "Азовстали"; о воспользовавшихся коридором не сообщается

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ВС России открыли гумкоридор для людей в "Азовстали"; о воспользовавшихся коридором не сообщается

Российские военные, как было заявлено ранее, в 14:00 по московскому времени открыли для украинских защитников Мариуполя, которые находятся на территории завода "Азовсталь", гуманитарный коридор.

Коридор открыт "для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться", - цитирует РИА Новости начальника Национального центра управления обороной генерала-полковника Михаила Мизинцева.

"Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", – заявил генерал.


При этом начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что их собрал командир и спросил, хочет ли кто-то воспользоваться гуманитарным коридором. По словам Вершинина, желающих не нашлось.

Вершинин еще раз подчеркнул, что все гражданские лица, которые хотели покинуть территорию "Азовстали" и были готовы отправиться в Россию, уже выехали.

"Те, кто остался, не хотят в Россию. Они домой в Украину хотят. Поэтому мы и просим мировых лидеров обеспечить гарантии того, что они попадут именно в Украину", - объяснил Вершинин.

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