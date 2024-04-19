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В Париже задержан злоумышленник, угрожавший взорвать иранское консульство

время публикации: 19 апреля 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 16:56

В иранское консульство в Париже проник мужчина, угрожавший взорвать, полиция задержала его, сообщает телеканал BFMTV.

Задержанный – француз иранского происхождения, примерно 60 лет, известный полиции по ряду инцидентов в прошлом.

Взрывчатки при задержанном обнаружено не было, он был одет в жилет, на котором были закреплены муляжи гранат.

Во время допроса он заявил, что "собирался отомстить за своего брата".

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