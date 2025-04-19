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Мир

В Казахстане попал в аварию микроавтобус с детской футбольной командой

ДТП
время публикации: 19 апреля 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 13:13
В Казахстане попал в аварию микроавтобус с детской футбольной командой
https://tass.ru/proisshestviya/23726563

Микроавтобус с детской футбольной командой перевернулся в Акмолинской области Казахстана. Тренер команды погиб, дети госпитализированы., сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции региона.

"На автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки Mercedes. В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей", – заявили в департаменте полиции.

Там пояснили, что "водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание". "В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер", – добавили в департаменте.

Мир
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