"Арам Ньюс": США выразили желание встретиться напрямую с представителем ХАМАСа
время публикации: 19 апреля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 11:47
Сайт ОАЭ "Арам Ньюс" сообщил со ссылкой на арабские дипломатические источники, что США вновь выразили желание встретиться напрямую с высокопоставленным представителем ХАМАСа. На данный момент эта публикация не подтверждена никакими другими источниками.
По данным сайта, целью встречи является обсуждение вопроса о заложниках, в частности об освобождении Идана Александра и возвращении нескольких тел погибших похищенных, имеющих американское гражданство.
Если такая встреча состоится, то это будет второй раз, когда представители администрации Трампа встретятся с высокопоставленными представителями ХАМАСа. В марте в Катаре состоялась первая подобная встреча между сторонами, которая не принесла результатов.
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