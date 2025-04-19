"Арам Ньюс": США выразили желание встретиться напрямую с представителем ХАМАСа

Сайт ОАЭ "Арам Ньюс" сообщил со ссылкой на арабские дипломатические источники, что США вновь выразили желание встретиться напрямую с высокопоставленным представителем ХАМАСа. На данный момент эта публикация не подтверждена никакими другими источниками.

По данным сайта, целью встречи является обсуждение вопроса о заложниках, в частности об освобождении Идана Александра и возвращении нескольких тел погибших похищенных, имеющих американское гражданство.

Если такая встреча состоится, то это будет второй раз, когда представители администрации Трампа встретятся с высокопоставленными представителями ХАМАСа. В марте в Катаре состоялась первая подобная встреча между сторонами, которая не принесла результатов.