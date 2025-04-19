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Мир

Крушение судна в Конго, подтверждена гибель около 150 человек

Погибшие
Африка
время публикации: 19 апреля 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 05:29
Крушение судна в Конго, подтверждена гибель около 150 человек
AP Photo/Santiago Lyon

На северо-западе Демократической Республики Конго в результате крушения судна погибли не менее 148 человек, передает радиостанция RFI. Кроме того, сотни людей считаются пропавшими без вести.

Число жертв уточняется.

Местные СМИ сообщают, что деревянное судно, следовавшее по реке Конго, внезапно загорелось, а потом перевернулось.

Проводится поисковая операция.

Мир
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