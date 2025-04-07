Наводнение в ДР Конго, десятки жертв

По меньшей мере 33 человека погибли в Киншасе, столице Демократической республики Конго, в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Эвакуация носит хаотичный характер и проходит практически без участия властей.

"Мы полагаем, что число жертв будет расти. Скорее всего, когда уровень воды пойдет на спад, будут найдены новые тела", – заявил глава столичного отдела здравоохранения Патрисьен Гонго Абакази.

Население Киншасы составляет 17 миллионов человек, город расположен на берегу реки Конго – самой полноводной в Африке. Значительная часть столицы застраивалось хаотично, и власти утверждают, что значительная часть ответственности лежит на жителях.