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Мир

Умер 16-летний юноша, раненный в результате удара армии РФ по ледовой арене Херсона

Война в Украине
время публикации: 19 апреля 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 09:22
Умер 16-летний юноша, раненный в результате удара армии РФ по ледовой арене Херсона
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В одной из больниц Херсона умер 16-летний юноша, получивший тяжелые ранения в результате авиаудара, нанесенного армией РФ по городскому спортивному комплексу.

Ранее сообщалось, что 17 апреля российские военные сбросили четыре управляемые авиабомбы на ледовую арену в Херсоне, в результате чего погиб мужчина, еще пять человек были ранены.

Мир
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