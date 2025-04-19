Умер 16-летний юноша, раненный в результате удара армии РФ по ледовой арене Херсона
время публикации: 19 апреля 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 09:22
В одной из больниц Херсона умер 16-летний юноша, получивший тяжелые ранения в результате авиаудара, нанесенного армией РФ по городскому спортивному комплексу.
Ранее сообщалось, что 17 апреля российские военные сбросили четыре управляемые авиабомбы на ледовую арену в Херсоне, в результате чего погиб мужчина, еще пять человек были ранены.
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