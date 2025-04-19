Умер 16-летний юноша, раненный в результате удара армии РФ по ледовой арене Херсона

В одной из больниц Херсона умер 16-летний юноша, получивший тяжелые ранения в результате авиаудара, нанесенного армией РФ по городскому спортивному комплексу.

Ранее сообщалось, что 17 апреля российские военные сбросили четыре управляемые авиабомбы на ледовую арену в Херсоне, в результате чего погиб мужчина, еще пять человек были ранены.